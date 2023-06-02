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Алькарас уверенно обыграл Шаповалова и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Алькарас уверенно обыграл Шаповалова и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче третьего круга представителя Канады Дениса Шаповалова (32-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась уверенной победой испанского теннисиста со счётом 6:1, 6:4, 6:2. Общая продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Алькарас ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Шаповалова ни одногоэйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Карлос Алькарас встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 21:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
1 		4 2    
             
Денис Шаповалов
32
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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