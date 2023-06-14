Тиафо одолел Легечку и сыграет с Музетти в четвертьфинале турнира в Штутгарте
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В матче второго круга соревнований третий сеяный Тиафо нанёс поражение представителю Чехии Иржи Легечке со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
Тиафо девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и использовал единственную возможность взять подачу соперника. Легечка выполнил восемь эйсов, дважды ошибся на подаче и упустил три шанса взять подачу соперника.
За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Тиафо сыграет с шестой ракеткой соревнований итальянцем Лоренцо Музетти, который во втором круге взял верх над французом Грегуаром Баррером со счётом 6:3, 6:3.
Штутгарт. 2-й круг
14 июня 2023, среда. 19:05 МСК
37
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
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Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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