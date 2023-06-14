Тиафо одолел Легечку и сыграет с Музетти в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В матче второго круга соревнований третий сеяный Тиафо нанёс поражение представителю Чехии Иржи Легечке со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Тиафо девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и использовал единственную возможность взять подачу соперника. Легечка выполнил восемь эйсов, дважды ошибся на подаче и упустил три шанса взять подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Тиафо сыграет с шестой ракеткой соревнований итальянцем Лоренцо Музетти, который во втором круге взял верх над французом Грегуаром Баррером со счётом 6:3, 6:3.