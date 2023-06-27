Петра Квитова снялась с турнира в Истбурне

Чешская теннисистка, девятая ракетка мира, чемпионка прошлой недели Петра Квитова снялась с травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

Вместо неё в основной сетке сыграет спортсменка из Чехии Барбора Стрыцова, которая сегодня, 27 июня, встретится на корте с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, 17-й ракеткой мира. Напомним, Остапенко на прошлой неделе выиграла травяной турнир категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания).

Всего от участия в соревнованиях отказались шесть спортсменок, в числе которых россиянка Анастасия Потапова, теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина и чешская спортсменка Линда Фрухвиртова.

Турнир категории WTA-500 проходит в Истбурне (Великобритания) с 26 июня по 1 июля 2023 года.