Финалистка US Open Фернандес впервые вышла во второй круг Уимблдона

Канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла во второй круг Уимблдона-2023. В стартовом матче травяного турнира «Большого шлема» Фернандес нанесла поражение представительнице Украины Катерине Байндль со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

Фернандес семь раз подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. Байндль выполнила один эйс, один раз ошиблась на подаче и взяла пять подач соперницы.

Финалистка US Open – 2021 во второй раз в карьере играет в основной сетке Уимблдона. Два года назад она не сумела преодолеть барьер первого раунда соревнований.

За выход в третий круг Уимблдона Фернандес сыграет с пятой сеяной француженкой Каролин Гарсией, которая на старте соревнований нанесла поражение представительнице США Кэти Волынец со счётом 6:4, 6:3.