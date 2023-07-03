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Финалистка US Open Фернандес впервые вышла во второй круг Уимблдона

Финалистка US Open Фернандес впервые вышла во второй круг Уимблдона
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Канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла во второй круг Уимблдона-2023. В стартовом матче травяного турнира «Большого шлема» Фернандес нанесла поражение представительнице Украины Катерине Байндль со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

Фернандес семь раз подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. Байндль выполнила один эйс, один раз ошиблась на подаче и взяла пять подач соперницы.

Финалистка US Open – 2021 во второй раз в карьере играет в основной сетке Уимблдона. Два года назад она не сумела преодолеть барьер первого раунда соревнований.

За выход в третий круг Уимблдона Фернандес сыграет с пятой сеяной француженкой Каролин Гарсией, которая на старте соревнований нанесла поражение представительнице США Кэти Волынец со счётом 6:4, 6:3.

Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 15:40 МСК
Катерина Байндль
85
Украина
Катерина Байндль
К. Байндль
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Лейла Фернандес
95
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 15:15 МСК
Кэти Волынец
125
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Каролин Гарсия
5
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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