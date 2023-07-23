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Тимофеева — Байндль: россиянка взяла первый сет финала турнира в Будапеште

Тимофеева — Байндль: россиянка взяла первый сет финала турнира в Будапеште
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Российская теннисистка Мария Тимофеева (246-я в рейтинге WTA) взяла первый сет финала грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), в котором она борется за победу с 100-й ракеткой мира из Украины Катериной Байндль. Текущий счёт — 6:3.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча россиянки Марии Тимофеевой и украинки Катерины Байндль.

Матч спортсменок продолжается уже 45 минут. Обе теннисистки борются за первый титул турниров WTA в карьере.

Отметим, что Мария Тимофеева является лаки-лузером соревнований в Будапеште. До текущего турнира 19-летняя российская спортсменка, которая начала борьбу на нём в статусе 246-й ракетки мира, никогда не выигрывала ни одного матча на уровне WTA.

Будапешт. Финал
23 июля 2023, воскресенье. 18:10 МСК
Мария Тимофеева
246
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 0
         
Катерина Байндль
100
Украина
Катерина Байндль
К. Байндль
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