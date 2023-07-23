Тимофеева — Байндль: россиянка взяла первый сет финала турнира в Будапеште
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Российская теннисистка Мария Тимофеева (246-я в рейтинге WTA) взяла первый сет финала грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), в котором она борется за победу с 100-й ракеткой мира из Украины Катериной Байндль. Текущий счёт — 6:3.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча россиянки Марии Тимофеевой и украинки Катерины Байндль.
Матч спортсменок продолжается уже 45 минут. Обе теннисистки борются за первый титул турниров WTA в карьере.
Отметим, что Мария Тимофеева является лаки-лузером соревнований в Будапеште. До текущего турнира 19-летняя российская спортсменка, которая начала борьбу на нём в статусе 246-й ракетки мира, никогда не выигрывала ни одного матча на уровне WTA.
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