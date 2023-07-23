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Тимофеева — Байндль: украинка сравняла счёт в матче финала турнира в Будапеште

Тимофеева — Байндль: украинка сравняла счёт в матче финала турнира в Будапеште
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Российская теннисистка, 246-я ракетка мира Мария Тимофеева уступила 100-й ракетке мира из Украины Катерине Байндль во втором сете финального матча грунтового турнира категории WTA-250, проходящего в Будапеште (Венгрия). Текущий счёт — 6:3, 3:6. Победительница соревнований определится в решающем третьем сете.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Марии Тимофеевой и Катерины Байндль за победу на турнире в Будапеште. Уже стартовала третья партия матча. Каждая из теннисисток в этой встрече борется за свой первый титул WTA.

Напомним, 19-летняя россиянка Мария Тимофеева является лаки-лузером турнира. До Будапешта спортсменке ни разу не удавалось выиграть ни одного матча уровня WTA.

Будапешт. Финал
23 июля 2023, воскресенье. 18:10 МСК
Мария Тимофеева
246
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 0
         
Катерина Байндль
100
Украина
Катерина Байндль
К. Байндль
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