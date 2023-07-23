Тимофеева — Байндль: украинка сравняла счёт в матче финала турнира в Будапеште

Российская теннисистка, 246-я ракетка мира Мария Тимофеева уступила 100-й ракетке мира из Украины Катерине Байндль во втором сете финального матча грунтового турнира категории WTA-250, проходящего в Будапеште (Венгрия). Текущий счёт — 6:3, 3:6. Победительница соревнований определится в решающем третьем сете.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Марии Тимофеевой и Катерины Байндль за победу на турнире в Будапеште. Уже стартовала третья партия матча. Каждая из теннисисток в этой встрече борется за свой первый титул WTA.

Напомним, 19-летняя россиянка Мария Тимофеева является лаки-лузером турнира. До Будапешта спортсменке ни разу не удавалось выиграть ни одного матча уровня WTA.