Тимофеева стала чемпионкой турнира в Будапеште, с «баранкой» обыграв украинку Байндль

Российская теннисистка Мария Тимофеева, лаки-лузер грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), стала чемпионкой этого старта. В финале она обыграла 100-ю ракетку мира из Украины Катерину Байндль, повесив сопернице «баранку» в решающем, третьем сете: 6:3, 3:6, 6:0.

Спортсменки провели на корте 2 часа 6 минут. Мария Тимофеева по ходу матча реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, её соперница — два из шести. Также каждая теннисистка допустила по одной двойной ошибке. Эйсов в матче выполнено не было.

Для Марии Тимофеевой это первая победа на турнирах WTA, более того — до этого старта 19-летней теннисистке не удавалось выиграть ни одного матча в основной сетке соревнований, проводимых WTA.