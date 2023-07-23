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Тимофеева стала чемпионкой турнира в Будапеште, с «баранкой» обыграв украинку Байндль

Тимофеева стала чемпионкой турнира в Будапеште, с «баранкой» обыграв украинку Байндль
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Российская теннисистка Мария Тимофеева, лаки-лузер грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), стала чемпионкой этого старта. В финале она обыграла 100-ю ракетку мира из Украины Катерину Байндль, повесив сопернице «баранку» в решающем, третьем сете: 6:3, 3:6, 6:0.

Спортсменки провели на корте 2 часа 6 минут. Мария Тимофеева по ходу матча реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, её соперница — два из шести. Также каждая теннисистка допустила по одной двойной ошибке. Эйсов в матче выполнено не было.

Для Марии Тимофеевой это первая победа на турнирах WTA, более того — до этого старта 19-летней теннисистке не удавалось выиграть ни одного матча в основной сетке соревнований, проводимых WTA.

Будапешт. Финал
23 июля 2023, воскресенье. 18:10 МСК
Мария Тимофеева
246
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 0
         
Катерина Байндль
100
Украина
Катерина Байндль
К. Байндль
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