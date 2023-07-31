Ястремская уступила Байндль на турнире в Праге

Завершился матч первого круга турнира в Праге, в котором встречались две представительницы Украины — Даяна Ястремская и Катерина Байндль. Встреча завершилась победой Байндль.

В первом сете Катерина выиграла со счётом 6:4. Вторая партия закончилась победой Ястремской со счётом 6:2. Третий сет с тем же счётом выиграла Байндль.

Общая продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Ястремская восемь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Байндль одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

На турнире в Лозанне Ястремская уступила россиянке Мирре Андреевой (0:6, 2:6). Позже Даяна потребовала отстранить Андрееву из-за лайков в соцсети.