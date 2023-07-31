Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ястремская уступила Байндль на турнире в Праге

Ястремская уступила Байндль на турнире в Праге
Комментарии

Завершился матч первого круга турнира в Праге, в котором встречались две представительницы Украины — Даяна Ястремская и Катерина Байндль. Встреча завершилась победой Байндль.

В первом сете Катерина выиграла со счётом 6:4. Вторая партия закончилась победой Ястремской со счётом 6:2. Третий сет с тем же счётом выиграла Байндль.

Общая продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Ястремская восемь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Байндль одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

На турнире в Лозанне Ястремская уступила россиянке Мирре Андреевой (0:6, 2:6). Позже Даяна потребовала отстранить Андрееву из-за лайков в соцсети.

Прага. 1-й круг
31 июля 2023, понедельник. 12:05 МСК
Даяна Ястремская
149
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		2 6
         
Катерина Байндль
98
Украина
Катерина Байндль
К. Байндль
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023