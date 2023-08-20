Билли Джин Кинг празднует победу вместе с женской сборной Испании на ЧМ в Австралии
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Экс первая ракетка мира, бывший президент WTA, американская теннисистка Билли Джин Кинг отпраздновала победу женской сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 вместе с командой.
Встреча проходила на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Испания одержала победу над командой Англии со счётом 1:0 и стала чемпионом мира.
Американская теннисистка Билли Джин Кинг стала яркой фигурой в борьбе женщин-спортсменок за равные права и равный призовой фонд с мужчинами. Она никогда не уступала мужчинам в спорте, поэтому ввела их приёмы в женский теннис. Мощная подача и удары с лёту уничтожали соперниц и помогли завоевать 12 побед на турнирах «Большого шлема» и получить 129 титулов за 24 года карьеры.
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