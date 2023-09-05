Эна Сибахара и Мате Павич стали полуфиналистами US Open в миксте
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Японка Эна Сибахара и хорват Мате Павич вышли в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в смешанном разряде. В четвертьфинале парой были обыграны Барбора Стрыцова из Чехии и Сантьяго Гонсалес из Мексики. Матч длился 1 час 27 минут и завершился со счётом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Сибахары и Павича.
US Open — микст. 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 19:50 МСК
Барбора Стрыцова
Сантьяго Гонсалес
Б. Стрыцова С. Гонсалес
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 6
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|7 8
Эна Сибахара
Мате Павич
Э. Сибахара М. Павич
Соперники сделали равное количество эйсов – по три, двойных ошибок у победителей оказалось четыре, в то время как Стрыцова и Гонсалес ошиблись однажды. Невынужденных ошибок у победителей матча также оказалось больше, 11 против 8.
Соперниками Сибахары и Павича в полуфинале смешанного разряда US Open станут Анна Данилина (Казахстан) и Харри Хелиоваара (Финляндия). Встреча состоится 7 сентября (18:00 мск).
Комментарии
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