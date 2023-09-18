Сафиуллин сыграет с Накашимой на турнире в Чэнду

Состоялась жеребьёвка турнира серии ATP-250 в китайском городе Чэнду. Турнир пройдёт с 20 по 26 сентября.

В основной сетке турнира присутствует один россиянин — Роман Сафиуллин, который сразится с американцем Брэндоном Накашимой, занимающим 81-ю строчку мирового рейтинга. Немец Александр Зверев стал первым сеяным на данном турнире. Александр Бублик в первом раунде сыграет с Маркосом Гироном из США.

Тем не менее ещё четыре российских спортсмена поборются за участие в основной сетке турнира в Чэнду: Павел Котов, Евгений Донской, Алексей Захаров и Алибек Качмазов, причём последние два сыграют против друг друга в первом раунде квалификации.

Соревнования пройдут на хардовом покрытии, призовой фонд составляет $ 1 152 805.