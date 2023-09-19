Стали известны участники турнира в Стокгольме, Сафиуллин, Руне и Вавринка — в их числе
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Стал известен заявочный список теннисистов, которые примут участие на турнире серии ATP-250 в Стокгольме. Руне, Вавринка, Сафиуллин и Берреттини — в их числе.
Полный заявочный лист включает следующих игроков: Руне, Грикспор, Давидович Фокина, Эванс, Баэс, Легечка, Юбэнкс, Маннарино, Монфис, Джере, Сонего, Вавринка, Баутиста-Агут, Кецманович, Вульф, Лайович, Сафиуллин, Руусувуори, Фучович, Берреттини.
Турнир в Стокгольме пройдёт с 16 по 22 октября. Общий призовой фонд турнира составит € 673,630.
Впервые турнир серии АТР в Стокгольме был проведён в 1969 году. Действующий победитель турнира — датчанин Хольгер Руне.
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