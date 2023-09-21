Качмазов не смог пройти во второй круг в Чэнду

Российский теннисист Алибек Качмазов, занимающий 319-е место в рейтинге ATP не смог пройти во второй круг турнира в Чэнду (Китай). Соперником россиянина, попавшего в основную сетку после успешно пройденной квалификации, в первом круге был австралиец Кристофер О'Коннелл (53-я ракетка мира). Поединок завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:4. в пользу австралийца.

Россиянин сделал три эйса, в то время как австралиец шесть. Также Качмазов допустил шесть двойных ошибок против одной у О'Коннела. Во втором круге О'Коннел встретится с 95-й ракеткой мира японцем Таро Дэниэлом, который в первом круге турнира был сильнее австралийца Александара Вукича (50-я ракетка мира).

Турнир ATP-250 в Чэнду (Китай) проходит на хардовом покрытии с 20 по 26 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 152 805.