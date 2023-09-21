Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Чжухае, сделав 17 эйсов

Россиянин Аслан Карацев, являющийся 63-й ракеткой мира, вышел во второй круг турнира ATP-250 в Чжухае (Китай). Его соперником по первому кругу соревнований был итальянец Маттео Арнальди, занимающий 48-е место в рейтинге ATP. Игра, продолжавшаяся 3 часа 12 минут, завершилась победой Карацева со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2.
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|6
За три сета противостояния Карацев сделал 17 эйсов, Арнальди — семь. Количество двойных ошибок у россиянина составляет девять, у итальянца четыре.
Во втором круге турнира россиянин встретится с победителем пары Энди Маррей (Великобритания) и Е Цун Мо (Китай). Встреча экс первой ракетки мира и китайского теннисиста начнётся 21 сентября в 12:00 мск.
Хардовый турнир в Чжухае проходит с 20 по 26 сентября, его призовой фонд составляет $ 981 785.
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