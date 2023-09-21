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Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Чжухае, сделав 17 эйсов

Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Чжухае, сделав 17 эйсов
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Россиянин Аслан Карацев, являющийся 63-й ракеткой мира, вышел во второй круг турнира ATP-250 в Чжухае (Китай). Его соперником по первому кругу соревнований был итальянец Маттео Арнальди, занимающий 48-е место в рейтинге ATP. Игра, продолжавшаяся 3 часа 12 минут, завершилась победой Карацева со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2.

Чжухай (м). 1-й круг
21 сентября 2023, четверг. 08:10 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 5 2
6 5 		7 7 6
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

За три сета противостояния Карацев сделал 17 эйсов, Арнальди — семь. Количество двойных ошибок у россиянина составляет девять, у итальянца четыре.

Во втором круге турнира россиянин встретится с победителем пары Энди Маррей (Великобритания) и Е Цун Мо (Китай). Встреча экс первой ракетки мира и китайского теннисиста начнётся 21 сентября в 12:00 мск.

Хардовый турнир в Чжухае проходит с 20 по 26 сентября, его призовой фонд составляет $ 981 785.

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