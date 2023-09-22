Сафиуллин уверенно вышел в 1/4 финала турнира в Чэнду, обыграв четвёртого сеяного Эванса
Поделиться
Российский теннисист Роман Сафиуллин, 55-я ракетка мира, уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Спортсмен в двух сетах обыграл четвёртого сеяного Даниэля Эванса, 27-ю ракетку мира из Великобритании. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. По ходу матча Роман Сафиуллин выполнил пять эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из шести и допустил две двойные ошибки. На счету Даниэля Эванса — шесть подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из четырёх, а также пять двойных ошибок.
За выход в полуфинал Роман Сафиуллин поборется с 56-й ракеткой мира из Австралии Джорданом Томпсоном. Ранее у спортсменов не было личных встреч.
Комментарии
- 22 сентября 2023
-
11:22
-
11:15
-
03:00
-
00:27
-
00:01
- 21 сентября 2023
-
23:10
-
21:45
-
20:56
-
20:30
-
20:11
-
19:31
-
19:16
-
18:48
-
18:26
-
17:59
-
17:37
-
14:33
-
13:42
-
11:59
-
11:20
-
10:50
-
10:19
-
05:04
-
03:20
-
00:41
- 20 сентября 2023
-
23:55
-
22:53
-
21:38
-
21:14
-
18:40
-
18:03
-
17:32
-
16:21
-
14:58
-
13:49
Партнерский контент