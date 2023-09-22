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Сафиуллин уверенно вышел в 1/4 финала турнира в Чэнду, обыграв четвёртого сеяного Эванса

Сафиуллин уверенно вышел в 1/4 финала турнира в Чэнду, обыграв четвёртого сеяного Эванса
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Российский теннисист Роман Сафиуллин, 55-я ракетка мира, уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Спортсмен в двух сетах обыграл четвёртого сеяного Даниэля Эванса, 27-ю ракетку мира из Великобритании. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. По ходу матча Роман Сафиуллин выполнил пять эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из шести и допустил две двойные ошибки. На счету Даниэля Эванса — шесть подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из четырёх, а также пять двойных ошибок.

За выход в полуфинал Роман Сафиуллин поборется с 56-й ракеткой мира из Австралии Джорданом Томпсоном. Ранее у спортсменов не было личных встреч.

Чэнду. 2-й круг
22 сентября 2023, пятница. 09:55 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
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