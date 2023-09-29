Синнер пробился во второй круг турнира в Пекине, в трёх сетах обыграв Эванса

Седьмая ракетка мира из Италии Янник Синнер пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Спортсмен в напряжённой борьбе в трёх сетах обыграл 33-ю ракетку мира из Великобритании Даниэля Эванса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.
Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут. По ходу матча Янник Синнер выполнил 11 эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Даниэля Эванса в этой встрече две подачи навылет и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Также каждый из спортсменов допустил по две двойные ошибки.
Во втором круге Янник Синнер встретится с победителем матча между Цзюнчэн Шаном (Китай) и Йосихито Нисиокой (Япония). Соперник итальянского теннисиста определится сегодня, 29 сентября, днём.
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