Марион Бартоли — о Коко Гауфф: будущая многократная победительница ТБШ и номер один в мире

Победительница 11 турниров серии WTA, французская теннисистка Марион Бартоли высказала мнение о выигранном американкой Коко Гауфф US Open – 2023 спустя год после того, как Серена Уильямс завершила карьеру.

«Я думаю, это просто сказочная история. Это так похоже на то, что она шла по стопам Серены – конечно, между победой в одном и в 23 ТБШ большой разрыв. Но я просто думаю, что у неё есть большое будущее.

Она думает как 30-летняя девушка, хотя ей 19. Телосложение и физическая подготовка просто невероятные.

«Будущая многократная победительница турниров «Большого шлема» и номер один в мире, это абсолютно вне всякого сомнения. Она такая целеустремлённая и так сильно этого хочет», — сказала Бартоли.