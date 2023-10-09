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Карлос Алькарас не без труда обыграл Эванса в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Карлос Алькарас не без труда обыграл Эванса в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас не без труда пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В матче третьего круга Алькарас (1) со счётом 7:6 (7:1), 6:4 обыграл 33-ю ракетку мира, британца Даниэля Эванса (30). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 25 минут. Алькарас шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Эванса два эйса, четыре двойныке ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал Шанхая Алькарас сразится с бывшей третьей ракеткой мира, представителем Болгарии Григором Димитровым (18), который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова (13).

Шанхай. 3-й круг
09 октября 2023, понедельник. 14:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		4
         
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
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