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Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Сеуле

Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Сеуле
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея) 170-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхман (343-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Кудерметова в этой встрече один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету фон Дайхман девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале соревнований в Сеуле Полина Кудерметова сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия). Турнир в Южной Корее завершится 15 октября.

Сеул (ж). 2-й круг
11 октября 2023, среда. 08:00 МСК
Катинка фон Дайхман
343
Лихтенштейн
Катинка фон Дайхман
К. фон Дайхман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Полина Кудерметова
170
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
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