Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Сеуле

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея) 170-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхман (343-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Кудерметова в этой встрече один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету фон Дайхман девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале соревнований в Сеуле Полина Кудерметова сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия). Турнир в Южной Корее завершится 15 октября.