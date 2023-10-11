Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Сеуле

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея) 170-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхман (343-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Кудерметова в этой встрече один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету фон Дайхман девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В четвертьфинале соревнований в Сеуле Полина Кудерметова сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия). Турнир в Южной Корее завершится 15 октября.
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