Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/4 турнира в Сеуле
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA-250 в Сеуле (Южная Корея).
Во втором круге турнира Александрова уступила 83-й ракетке мира Янине Викмайер (Бельгия). Матч продолжался 1 час 49 минут и завершился победой бельгийской теннисистки со счётом 6:3, 7:6 (8:6).
Сеул (ж). 2-й круг
11 октября 2023, среда. 09:50 МСК
22
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 6
|
|7 8
83
Янина Викмайер
Я. Викмайер
В 1/4 финала теннисного турнира в Сеуле Викмайер встретится с россиянкой Полиной Кудерметовой, которая во втором круге соревнований за 1 час и 1 минуту обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхман со счётом 6:3, 6:1. Состязания в Сеуле продлятся до 15 октября. Призовой фонд хардового турнира категории WTA-250 составляет $ 259 303.
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