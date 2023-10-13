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Полина Кудерметова потерпела поражение в 1/4 финала турнира в Сеуле

Полина Кудерметова потерпела поражение в 1/4 финала турнира в Сеуле
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Российская теннисистка, 170-я ракетка мира Полина Кудерметова потерпела поражение в матче четвертьфинала турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). Спортсменка в двух сетах проиграла 83-й ракетке мира из Бельгии Янине Викмайер. Встреча завершилась со счётом 3:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. По ходу матча Полина Кудерметова выполнила один эйс, реализовала один брейк-пойнт из четырёх и допустила три двойные ошибки. На счету Янины Викмайер — пять реализованных брейк-пойнтов из десяти и четыре двойные ошибки.

В полуфинале турнира Янина Викмайер встретится с четвёртой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Это будет первой личный матч теннисисток.

Полина Кудерметова, в свою очередь, в понедельник, 16 октября, поднимется на 23 строчки в рейтинге WTA, став 143-й ракеткой мира.

Сеул (ж). 1/4 финала
13 октября 2023, пятница. 14:25 МСК
Янина Викмайер
83
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Полина Кудерметова
170
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
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