Даниэль Эванс сенсационно проиграл 181-й ракетке мира в первом круге в Стокгольме
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34-я ракетка мира, представитель Великобритании Даниэль Эванс проиграл 181-й ракетке мира, австрийцу Филипу Мисоличу в двух сетах со счётом 4:6, 6:7 (1:7) в рамках первого круга турнира категории АТР-250 в Стокгольме (Швеция). Отметим, что во второй партии британец вёл со счётом 4:1, однако упустил это преимущество.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. За время игры Эванс пять раз подал навылет и трижды допустил двойную ошибку. У Мисолича семь подач навылет и одна двойная ошибка. Также британец реализовал два брейк-поинта из трёх, у его оппонента из Австрии три реализованных брейк-поинтов из семи.
Таким образлм, Даниэль Эванс покидает турнир в Стокгольме, а Филип Мисолич сыграет с победителем пары Гаэль Монфис — Мартон Фучович.
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