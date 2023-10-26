Дарья Касаткина вышла в плей-офф малого Итогового турнира WTA

17-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Польши Магдой Линетт (23-я в рейтинге WTA) в матче группы «Азалия» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. Касаткина в этом матче четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Линетт четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Ранее Касаткина обыграла на этом турнире чешку Барбору Крейчикову. Таким образом, российская теннисистка вышла в полуфинал малого Итогового турнира WTA. Соревнования продлятся до 29 октября.