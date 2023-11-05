Линетт — о претензиях к Итоговому турниру WTA: не до конца понимаю жалобы игроков

23-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт прокомментировала претензии игроков к Итоговому турниру WTA.

«Я не до конца понимаю жалобы игроков. Конечно, на их месте меня бы тоже разочаровали некоторые события, но организаторы контролируют не всё – например, погоду. Однако о некоторых вещах было известно заранее. Бывают ситуации, когда игроки чему-то удивляются, но всё было бы иначе, если бы они просто прочитали письма. Если бы Итоговый прошел в Остраве, призовые были бы ниже. И нужно понимать, что проблемы создаются не специально», — приводит слова Линетт Sportowefakty.

Напомним, главным поводом для претензий стал стадион, где из-за проблем с покрытием и отскоком игроки не чувствуют себя в безопасности.