Касаткина вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене, обыграв Линетт
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В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) 18-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Польши Магду Линетт (22-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.
Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Касаткина в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Линетт два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале соревнований Касаткина сыграет с победительницей противостояния Арина Соболенко (Беларусь) — Чжу Линь (Китай). Турнир в Брисбене продлится до 7 января.
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