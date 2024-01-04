Касаткина вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене, обыграв Линетт

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) 18-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Польши Магду Линетт (22-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Касаткина в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Линетт два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале соревнований Касаткина сыграет с победительницей противостояния Арина Соболенко (Беларусь) — Чжу Линь (Китай). Турнир в Брисбене продлится до 7 января.