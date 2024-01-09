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Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Аделаиде

Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Аделаиде
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31-я ракетка мира, теннисист Александр Бублик (Казахстан) одержал победу в матче первого круга турнира категории ATP-250 в австралийском городе Аделаида.

Соперником теннисиста из Казахстана был 20-летний австралиец Джеймс Маккейб, занимающий 278-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалом (ATP). Поединок на арене «Мемориал Драйв. Шоукорт», продолжавшийся 1 час 18 минут, завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Бублика.

Аделаида (м). 1-й круг
09 января 2024, вторник. 13:00 МСК
Джеймс Маккейб
278
Австралия
Джеймс Маккейб
Д. Маккейб
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Александр Бублик
31
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Во втором круге соревнований с призовым фондом $ 661 585 Александр Бублик встретится с победителем матча, в котором встречаются австралиец Ринки Хидзиката (70-я ракетка мира) и британец Даниэль Эванс (40-я ракетка мира). Турнир в Аделаиде продлится до 13 января 2024 года.

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