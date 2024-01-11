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Полина Кудерметова обыграла Эрику Андрееву и вышла в финал квалификации Australian Open

Полина Кудерметова обыграла Эрику Андрееву и вышла в финал квалификации Australian Open
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Российская теннисистка Полина Кудерметова обыграла соотечественницу Эрику Андрееву в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Кудерметова сделала 3 эйса и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Андреевой две подачи навылет и пять двойных ошибок

В финале квалификации Кудерметова встретится с победителем пары Моюка Учижима (Япония) — Фиона Ферро (Франция).

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 14 по 27 января. Действующим победителем турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в решающем матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open — квалификация (ж). 2-й круг
11 января 2024, четверг. 03:35 МСК
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
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