Полина Кудерметова обыграла Эрику Андрееву и вышла в финал квалификации Australian Open

Российская теннисистка Полина Кудерметова обыграла соотечественницу Эрику Андрееву в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Кудерметова сделала 3 эйса и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Андреевой две подачи навылет и пять двойных ошибок

В финале квалификации Кудерметова встретится с победителем пары Моюка Учижима (Япония) — Фиона Ферро (Франция).

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 14 по 27 января. Действующим победителем турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в решающем матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.