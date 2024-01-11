Полина Кудерметова обыграла Эрику Андрееву и вышла в финал квалификации Australian Open
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Российская теннисистка Полина Кудерметова обыграла соотечественницу Эрику Андрееву в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Кудерметова сделала 3 эйса и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Андреевой две подачи навылет и пять двойных ошибок
В финале квалификации Кудерметова встретится с победителем пары Моюка Учижима (Япония) — Фиона Ферро (Франция).
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 14 по 27 января. Действующим победителем турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в решающем матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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