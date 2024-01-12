Полина Кудерметова не смогла квалифицироваться на Australian Open

Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла представительнице Франции Фионе Ферро в финальном матче квалификации Открытого чемпионата Австралии со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Таким образом, Кудерметова не смогла выйти в основную сетку турнира.

Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. За это время Кудерметова сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету Ферро одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 14 по 27 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 58 млн. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.