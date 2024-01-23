Ольховский: матч будет тяжёлый для Даниила Медведева

Российский теннисист и победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский предположил, как пройдёт матч за выход в полуфинал между польским теннисистом Томасом Хуркачем и Даниилом Медведвым.

«Матч будет тяжелый для Даниила. Если Медведев сыграет стабильно и без срывов, тогда будут хорошие шансы на победу, все-таки Даниил фаворит в этой паре.

Хуркач – очень опасный соперник. Против него нельзя допускать такого, что было в конце третьего сете против Боргеса в предыдущем матче. С Хуркачем нельзя самому допускать оплошности и что-то легко ему отдавать. Потом можно просто уже не вернуть и не отыграться» — приводит слова Ольховского РБ Спорт.

Напомним, что на данный момент Даниил Медведев и Томас Хуркач встречались на теннисном корте шесть раз. Два из которых победу удалось одержать российскому теннисисту. Последняя встреча соперников была в Мировой теннисной лиге на покрытии хард. Тогда победа осталась за польским спортсменом.