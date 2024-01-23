«Для меня Андрей — победитель этого матча». Пивоварова — о встрече Рублёва с Синнером

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала поражение Андрея Рублёва в четвертьфинале Australian Open. Встреча с Янником Синнером завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу итальянца.

«Для меня Андрей — победитель этого матча в том плане, что он превзошёл сам себя и на высочайшем уровне играл против Синнера. Андрей хорошо держался психологически, несмотря на то, что Янник показывал запредельный уровень тенниса, скоростей, концентрации внимания и точности. Игра итальянца была фантастической, но Андрей смог два сета плотно идти мяч в мяч с Янником», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ru».

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Турнир в Мельбурне завершится в воскресенье, 28 января.