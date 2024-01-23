Макинрой — об игре Джоковича: на корте он может абсолютно всё

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой оценил игру Новака Джоковича в четвертьфинальном матче с Тейлором Фритцем на Australian Open.

«Я должен отдать должное Новаку. Его подача в начале матча была просто ужасной. Процент первой подачи был около 20%. К концу матча у него было больше эйсов, и процент попадания первым мячом был выше, чем у Фритца, который подавал не так уж плохо.

В какой-то момент у Новака было ноль реализованных брейк-пойнтов из 15 заработанных, и всё равно чувствовалось, что он давит на Фритца. А Тейлор, между прочим, играл отлично, очень разнообразно. Он делал дроп-шоты, пытался играть агрессивнее — он перепробовал все варианты. Но этого не хватило, потому что у Джоковича теперь на всё есть ответ. На корте он может абсолютно всё.

Удивительно, что в 36 лет он так сильно жаждет победы, готов сделать всё, что нужно. И это я думал, что знаю, как играть на высоком уровне. Но это потрясающий уровень. Это просто безумие», — приводит слова Макинроя Tennis 365.

Напомним, матч 1/4 финала завершился со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3 в пользу серба. В следующем раунде Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером.