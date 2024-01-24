Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуберт Хуркач — Даниил Медведев: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Хуберт Хуркач — Даниил Медведев: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
Аудио-версия:
Комментарии

24 января в австралийском Мельбурне пройдут матчи 1/4 финала Australian Open — 2024 среди мужчин.

В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии встретятся польский теннисист Хуберт Хуркач, занимающий девятое место в рейтинге ATP, и чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. Соперники должны выйти на корт в 5:30 мск.

Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 05:30 МСК
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами Australian Open — 2024 можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Турнир Australian Open проводится в австралийском Мельбурне, призовой фонд составляет $ 58,128 млн.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android