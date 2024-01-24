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93-я ракетка мира Ястремcкая обыграла Носкову и пробилась в полуфинал Australian Open

93-я ракетка мира Ястремcкая обыграла Носкову и пробилась в полуфинал Australian Open
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Занимающая 93-ю строчку рейтинга WTA украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. В матче 1/4 финала Ястремская переиграла в двух сетах 50-ю ракетку мира Линду Носкову из Чехии (6:3, 6:4).

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Даяна трижды подала навылет при трёх двойных ошибках, 21 раз ошиблась невынужденно и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Носкова при четырёх эйсах допустила две двойных ошибки и 21 невынужденную с реализацией брейк-пойнтов один из трёх.

Australian Open (ж). Турнирная сетка

В полуфинале Ястремская встретится с победителем матча между 75-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и посеянной на Australian Open -2024 под 12-м номером китаянкой Чжэн Циньвэнь, имеющей 15-й номер в мировом рейтинге.

Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 04:15 МСК
Линда Носкова
50
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Даяна Ястремская
93
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
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