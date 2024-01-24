93-я ракетка мира Ястремcкая обыграла Носкову и пробилась в полуфинал Australian Open

Занимающая 93-ю строчку рейтинга WTA украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. В матче 1/4 финала Ястремская переиграла в двух сетах 50-ю ракетку мира Линду Носкову из Чехии (6:3, 6:4).

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Даяна трижды подала навылет при трёх двойных ошибках, 21 раз ошиблась невынужденно и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Носкова при четырёх эйсах допустила две двойных ошибки и 21 невынужденную с реализацией брейк-пойнтов один из трёх.

В полуфинале Ястремская встретится с победителем матча между 75-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и посеянной на Australian Open -2024 под 12-м номером китаянкой Чжэн Циньвэнь, имеющей 15-й номер в мировом рейтинге.