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Даниил Медведев выиграл третий сет матча 1/4 финала AO-2024 у Хуберта Хуркача

Даниил Медведев выиграл третий сет матча 1/4 финала AO-2024 у Хуберта Хуркача
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В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с представителем Польши Хубертом Хуркачем (девятый номер в мировой классификации). Третий сет матча завершился победой Медведева со счётом 6:3.

Россиянин выигрывает в матче со счётом 2:1. Первый сет завершился со счётом 7:6 (7:4 на тай-брейке) в пользу Даниила Медведева, второй со счётом 6:2 оставил за собой Хуркач.

В полуфинале победитель этой встречи сыграет с сильнейшим из пары Александр Зверев (шестая ракетка мира, посеян на Australian Open под шестым номером) — Карлос Алькарас (вторая ракетка мира, второй посев на турнире).

Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 06:00 МСК
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 3 7
7 7 		2 6 5
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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