Даниил Медведев выиграл третий сет матча 1/4 финала AO-2024 у Хуберта Хуркача

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с представителем Польши Хубертом Хуркачем (девятый номер в мировой классификации). Третий сет матча завершился победой Медведева со счётом 6:3.

Россиянин выигрывает в матче со счётом 2:1. Первый сет завершился со счётом 7:6 (7:4 на тай-брейке) в пользу Даниила Медведева, второй со счётом 6:2 оставил за собой Хуркач.

В полуфинале победитель этой встречи сыграет с сильнейшим из пары Александр Зверев (шестая ракетка мира, посеян на Australian Open под шестым номером) — Карлос Алькарас (вторая ракетка мира, второй посев на турнире).