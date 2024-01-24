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Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
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24 января пройдёт четвертьфинальный матч женского одиночного турнира Australian Open — 2024 между 75-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и имеющей 15-й номер рейтинга WTA и 12-й посев на турнире китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Матч начнётся ориентировочно в 11:15 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

По ходу турнира Калинская обыграла американку Кэти Волынец (6:3, 3:6, 6:2), Аранчу Рус из Нидерландов (6:1, 7:5), Слоан Стивенс из США (6:7, 6:1, 6:4) и итальянку Ясмине Паолини (6:4, 6:2).

Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 11:15 МСК
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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