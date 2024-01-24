Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

24 января пройдёт четвертьфинальный матч женского одиночного турнира Australian Open — 2024 между 75-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и имеющей 15-й номер рейтинга WTA и 12-й посев на турнире китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Матч начнётся ориентировочно в 11:15 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

По ходу турнира Калинская обыграла американку Кэти Волынец (6:3, 3:6, 6:2), Аранчу Рус из Нидерландов (6:1, 7:5), Слоан Стивенс из США (6:7, 6:1, 6:4) и итальянку Ясмине Паолини (6:4, 6:2).