Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
Поделиться
24 января пройдёт четвертьфинальный матч женского одиночного турнира Australian Open — 2024 между 75-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и имеющей 15-й номер рейтинга WTA и 12-й посев на турнире китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Матч начнётся ориентировочно в 11:15 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.
По ходу турнира Калинская обыграла американку Кэти Волынец (6:3, 3:6, 6:2), Аранчу Рус из Нидерландов (6:1, 7:5), Слоан Стивенс из США (6:7, 6:1, 6:4) и итальянку Ясмине Паолини (6:4, 6:2).
Комментарии
- 24 января 2024
-
09:13
-
08:49
-
08:19
-
07:55
-
07:36
-
07:02
-
06:54
-
05:32
-
04:17
-
02:30
-
00:44
- 23 января 2024
-
23:34
-
22:59
-
22:45
-
22:30
-
21:42
-
21:27
-
21:23
-
20:55
-
20:47
-
20:43
-
20:00
-
19:37
-
19:07
-
18:41
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
18:03
-
17:57
-
17:56
-
17:52
-
17:48
-
17:41
-
17:37
Партнерский контент