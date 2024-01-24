Даниил Медведев вышел в восьмой полуфинал ТБШ в карьере

Победа на Хубертом Хуркачем стала для Даниила Медведева восьмой по счёту с выходом в полуфинал Australian Open — 2024. Пятисетовик закончился со счётом — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Первый выход в полуфинал состоялся для российского теннисиста ещё в 2019 году. С этого момента ни один сезон не проходил без полуфинала турнира «Большого шлема».

Все полуфиналы Медведева на ТБШ (8):

Australian Open — 3 (финалы-2021, 2022, пока полуфинал-2024)

Уимблдон — 1 (полуфинал-2023)

US Open — 4 (титул-2021, финалы-2019, 2023, полуфинал-2020)

Напомним, теперь полуфиналист выйдет на теннисный корт с победителем матча между Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом. Их встреча состоится 24 января в 13:00 мск.