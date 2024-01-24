Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь: россиянка брала медицинский тайм-аут
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На момент написания новости идёт третий сет матча четвертьфинала турнира Australian Open — 2024, в котором встретились россиянка Анна Калинская и китаянка Чжэн Циньвэнь.
Первый сет закончился тай-брейком в пользу россиянки, во втором победа осталась за китаянкой. В третьем сете пока что счёт 4:1 в пользу Циньвэнь. Матч был приостановлен из-за того, что россиянка взяла медицинский тайм-аут.
Сейчас игра возобновлена.
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