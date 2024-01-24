«Не знаю, сколько времени понадобится, чтобы отойти». Хуркач — о проигрыше Медведеву

Польский теннисист Хуберт Хуркач высказался о проигрыше в матче с российским теннисистом Даниилом Медведевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу россиянина.

«Даниил – великолепный игрок, всегда бьётся. Конечно, хотелось бы сыграть чуть лучше, но у него проходили очень хорошие розыгрыши в важные моменты. Это была равная битва.

Удивился ли, когда он стал подавать с выходом к сетке? Он так нечасто делает, но ему удалось хорошо подать, я просто старался перевести мяч ему.

Я здесь провёл пару хороших матчей. Всегда приятно играть в Австралии. Жаль, что не прошёл дальше, но сегодня я выложился до конца. Этого было недостаточно. Не знаю, сколько времени понадобится, чтобы отойти от этого поражения. Сегодня была битва, результат неутешительный, потому что всё решила пара очков», — сказал Хуркач после матча.