«Спортсменка, комсомолка, красавица». Зрители AO — о россиянке Калинской

На момент написания новости идёт второй сет матча между российской теннисисткой Анной Калинской и китаянкой Чжэн Циньвэнь. Первый сет сыгран с тай-брейком, в нём преимущество осталось за Калинской — 7:6 (7:4). Зрители поддерживают россиянку на корте.
«Спортсменка, комсомолка, красавица», — выкрикнули с трибун Анне Калинской.
Напомним, победительница этого матча выходит в полуфинал турнира Australian Open — 2024 и встретится в борьбе за финал с украинской теннисисткой Даяной Ястремской. Она обыграла Линду Носкову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.
В этом сезоне выход в четвертьфинал Australian Open — 2024 — это пока что лучший результат. Ранее Калинская доходила только до второго круга в одиночном разряде на турнире в Брисбене и в Аделаиде (Австралия). В миксте Australian Open — 2024 россиянка дошла до третьего раунда.
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