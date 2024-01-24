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«Спортсменка, комсомолка, красавица». Зрители AO — о россиянке Калинской

«Спортсменка, комсомолка, красавица». Зрители AO — о россиянке Калинской
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На момент написания новости идёт второй сет матча между российской теннисисткой Анной Калинской и китаянкой Чжэн Циньвэнь. Первый сет сыгран с тай-брейком, в нём преимущество осталось за Калинской — 7:6 (7:4). Зрители поддерживают россиянку на корте.

«Спортсменка, комсомолка, красавица», — выкрикнули с трибун Анне Калинской.

Напомним, победительница этого матча выходит в полуфинал турнира Australian Open — 2024 и встретится в борьбе за финал с украинской теннисисткой Даяной Ястремской. Она обыграла Линду Носкову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.

В этом сезоне выход в четвертьфинал Australian Open — 2024 — это пока что лучший результат. Ранее Калинская доходила только до второго круга в одиночном разряде на турнире в Брисбене и в Аделаиде (Австралия). В миксте Australian Open — 2024 россиянка дошла до третьего раунда.

Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 11:30 МСК
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 1
6 4 		6 5
         
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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