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Калинская не смогла пройти в 1/2 финала Australian Open, проиграв Циньвэнь

Калинская не смогла пройти в 1/2 финала Australian Open, проиграв Циньвэнь
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В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение от китайской спортсменки Чжэн Циньвэнь (15-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 в пользу представительницы Китая.

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Циньвэнь в этой встрече 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Калинской два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В полуфинале Australian Open Циньвэнь сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской. Женский турнир Открытого чемпионата Австралии завершится 27 января.

Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 11:30 МСК
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 1
6 4 		6 6
         
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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