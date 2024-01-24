Калинская не смогла пройти в 1/2 финала Australian Open, проиграв Циньвэнь

В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение от китайской спортсменки Чжэн Циньвэнь (15-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 в пользу представительницы Китая.

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Циньвэнь в этой встрече 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Калинской два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В полуфинале Australian Open Циньвэнь сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской. Женский турнир Открытого чемпионата Австралии завершится 27 января.