Калинская не смогла пройти в 1/2 финала Australian Open, проиграв Циньвэнь
Поделиться
В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение от китайской спортсменки Чжэн Циньвэнь (15-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 в пользу представительницы Китая.
Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Циньвэнь в этой встрече 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Калинской два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В полуфинале Australian Open Циньвэнь сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской. Женский турнир Открытого чемпионата Австралии завершится 27 января.
Комментарии
- 24 января 2024
-
14:30
-
14:26
-
14:17
-
14:09
-
14:02
-
13:51
-
13:45
-
13:41
-
13:10
-
13:02
-
12:28
-
12:01
-
11:37
-
11:30
-
11:29
-
11:23
-
11:12
-
11:07
-
11:04
-
10:54
-
10:49
-
10:47
-
10:43
-
10:42
-
10:37
-
10:29
-
10:22
-
10:20
-
10:11
-
09:58
-
09:39
-
09:30
-
09:26
-
09:13
-
08:49
Партнерский контент