Диана Шнайдер обыграла Магду Линетт и вышла во второй круг турнира в Хуахине
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В матче первого круга турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд) 108-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла представительницу Польши Магду Линетт (56-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу россиянки.
Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Шнайдер в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Линетт два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Во втором раунде соревнований в Хуахине Шнайдер встретится с победительницей противостояния Ланлана Тараруди (Таиланд) — Паула Бадоса (Испания). Турнир в Таиланде завершится 4 февраля.
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