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Диана Шнайдер обыграла Магду Линетт и вышла во второй круг турнира в Хуахине

Диана Шнайдер обыграла Магду Линетт и вышла во второй круг турнира в Хуахине
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В матче первого круга турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд) 108-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла представительницу Польши Магду Линетт (56-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Шнайдер в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Линетт два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором раунде соревнований в Хуахине Шнайдер встретится с победительницей противостояния Ланлана Тараруди (Таиланд) — Паула Бадоса (Испания). Турнир в Таиланде завершится 4 февраля.

Хуахин. 1-й круг
29 января 2024, понедельник. 11:30 МСК
Магда Линетт
56
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		1 6
         
Диана Шнайдер
108
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
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