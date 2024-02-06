Наоми Осака проиграла Даниэль Коллинз в матче первого круга турнира в Абу-Даби
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от представительницы США Даниэль Коллинз (71-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу американской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Коллинз в этой встрече пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Осаки семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем раунде соревнований в Абу-Даби Коллинз сыграет с пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
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