Наоми Осака проиграла Даниэль Коллинз в матче первого круга турнира в Абу-Даби

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от представительницы США Даниэль Коллинз (71-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу американской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Коллинз в этой встрече пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Осаки семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде соревнований в Абу-Даби Коллинз сыграет с пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.