Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака проиграла Даниэль Коллинз в матче первого круга турнира в Абу-Даби

Наоми Осака проиграла Даниэль Коллинз в матче первого круга турнира в Абу-Даби
Аудио-версия:
Комментарии

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от представительницы США Даниэль Коллинз (71-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу американской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Коллинз в этой встрече пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Осаки семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде соревнований в Абу-Даби Коллинз сыграет с пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Абу-Даби. 1-й круг
06 февраля 2024, вторник. 14:35 МСК
Наоми Осака
757
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		0
7 		6
         
Даниэль Коллинз
71
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android