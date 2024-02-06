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Жабер и Осака вылетели в первом круге парного разряда турнира в Абу-Даби

Жабер и Осака вылетели в первом круге парного разряда турнира в Абу-Даби
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Теннисистки Онс Жабер (Тунис) и Наоми Осака (Япония) завершили выступление в парном разряде турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче первого круга спортсменки уступили дуэту Магды Линетт (Польша) и Бернарды Пера (США) со счётом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Жабер и Осака сделали три подачи навылет, в то время как их соперницы оформили два эйса. Соперничающие пары допустили одинаковое количество двойных ошибок, по две.

Во втором круге Магду Линетт и Бернарду Пера ожидают Чань Хао-Чин (Китайский Тайбэй) и Джулиана Олмос из Мексики. Напомним, хардовый турнир в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби подойдёт к своему завершению в воскресенье, 11 февраля.

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