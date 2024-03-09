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Циципас переиграл Пуя и пробился в третий круг в Индиан-Уэллсе

Циципас переиграл Пуя и пробился в третий круг в Индиан-Уэллсе
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11-я ракетка мира Стефанос Циципас из Греции вышел в третий круг турнира категории Masters в американском Индиан-Уэллсе, на котором посеян под 11-м номером. В матче второго круга Циципас победил в двух сетах Люку Пуя из Франции (273-й в рейтинге ATP) — 6:3, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 01:50 МСК
Люка Пуй
Франция
Люка Пуй
Л. Пуй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Циципас восемь раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету французского теннисиста четыре эйса при двух двойных ошибках, за матч он не заработал ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге соперником Циципаса станет победитель матча между Душаном Лайовичем из Сербии (56-й в рейтинге ATP) и американцем Фрэнсисом Тиафо (18-й в рейтинге ATP), посеянным на турнире в Индиан-Уэллсе под 18-м номером.

Календарь турнира Masters в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира Masters в Индиан-Уэллсе
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