Циципас переиграл Пуя и пробился в третий круг в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира Стефанос Циципас из Греции вышел в третий круг турнира категории Masters в американском Индиан-Уэллсе, на котором посеян под 11-м номером. В матче второго круга Циципас победил в двух сетах Люку Пуя из Франции (273-й в рейтинге ATP) — 6:3, 6:2.
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Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Циципас восемь раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету французского теннисиста четыре эйса при двух двойных ошибках, за матч он не заработал ни одного брейк-пойнта.
В третьем круге соперником Циципаса станет победитель матча между Душаном Лайовичем из Сербии (56-й в рейтинге ATP) и американцем Фрэнсисом Тиафо (18-й в рейтинге ATP), посеянным на турнире в Индиан-Уэллсе под 18-м номером.
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