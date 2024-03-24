Энди Маррей вышел в третий круг турнира в Майами
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Британский теннисист Энди Маррей обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри во втором круге турнира в Майами со счётом 7:6 (7:0), 6:3.
Майами (м). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 23:05 МСК
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 0
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Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. За это время Маррей сделал десять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. На счету Этчеверри три эйса и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи попыток.
В третьем круге Маррей сыграет с представителем Чехии Томашом Махачем.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
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