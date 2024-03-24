Энди Маррей вышел в третий круг турнира в Майами

Британский теннисист Энди Маррей обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри во втором круге турнира в Майами со счётом 7:6 (7:0), 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. За это время Маррей сделал десять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. На счету Этчеверри три эйса и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи попыток.

В третьем круге Маррей сыграет с представителем Чехии Томашом Махачем.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.