Докич: поражения Свёнтек становятся шоком, это говорит о её стабильности

Бывшая четвёртая ракетка мира, победительница 10 турниров WTA, финалистка Открытого чемпионата Франции — 2006 в парном разряде австралийская теннисистка Елена Докич высказалась о первой ракетке мира польке Иге Свёнтек.

«Когда Свёнтек проигрывает, это становится своего рода шоком. Это показывает, насколько Ига хороша и стабильна. Думаю, она самая взрывная теннисистка в туре, она лучше всех двигается. Хотите верьте, хотите нет, но я уверена, что, будучи номером один в мире и чемпионкой ТБШ, она может ещё добавить», — приводит слова Докич Sportskeeda.

Напомним, Ига Свёнтек дошла до 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США), где проиграла российской теннисистке Екатерине Александровой со счётом 4:6, 2:6.