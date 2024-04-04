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Екатерина Александрова проиграла первый сет Таунсенд во втором круге Чарльстона

Екатерина Александрова проиграла первый сет Таунсенд во втором круге Чарльстона
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15-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в эти минуты играет стартовый для себя матч второго круга турнира категории WTA-500 в американском Чарльстоне, где посеяна под шестым номером. Её соперницей является 68-я в мировой классификации Тэйлор Таунсенд из США. Первая партия осталась за Таунсенд со счётом 7:5.

Чарльстон. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 04:25 МСК
Тэйлор Таунсенд
68
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		3
5 		1
         
Екатерина Александрова
15
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Сет мог закончиться в пользу американской теннисистки ещё в десятом гейме, в котором Александрова при счёте 4:5 на своей подаче отыграла два сетбола, счёт «40:40» в этом гейме был зафиксирован восемь раз.

В третьем круге победитель этого матча встретится с бывшей первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, занимающей сейчас 26-е место в рейтинге WTA и получившей на турнире в Чарльстоне 12-й посев.

Расписание турнира WTA-500 в Чарльстоне
Турнирная сетка турнира WTA-500 в Чарльстоне
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