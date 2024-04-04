Екатерина Александрова проиграла первый сет Таунсенд во втором круге Чарльстона

15-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в эти минуты играет стартовый для себя матч второго круга турнира категории WTA-500 в американском Чарльстоне, где посеяна под шестым номером. Её соперницей является 68-я в мировой классификации Тэйлор Таунсенд из США. Первая партия осталась за Таунсенд со счётом 7:5.
|1
|2
|3
|
|3
|
|1
Сет мог закончиться в пользу американской теннисистки ещё в десятом гейме, в котором Александрова при счёте 4:5 на своей подаче отыграла два сетбола, счёт «40:40» в этом гейме был зафиксирован восемь раз.
В третьем круге победитель этого матча встретится с бывшей первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, занимающей сейчас 26-е место в рейтинге WTA и получившей на турнире в Чарльстоне 12-й посев.
- 4 апреля 2024
-
05:40
-
05:27
-
04:09
-
02:08
-
02:07
-
00:45
-
00:03
- 3 апреля 2024
-
23:48
-
23:38
-
22:54
-
22:35
-
21:52
-
21:33
-
21:12
-
20:05
-
19:57
-
19:47
-
19:34
-
18:53
-
18:27
-
17:56
-
16:43
-
16:35
-
15:57
-
11:03
-
10:58
-
10:32
-
10:08
-
10:05
-
09:55
-
05:20
-
00:28
- 2 апреля 2024
-
23:57
-
23:55
-
23:00