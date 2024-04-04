Екатерина Александрова проиграла первый сет Таунсенд во втором круге Чарльстона

15-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в эти минуты играет стартовый для себя матч второго круга турнира категории WTA-500 в американском Чарльстоне, где посеяна под шестым номером. Её соперницей является 68-я в мировой классификации Тэйлор Таунсенд из США. Первая партия осталась за Таунсенд со счётом 7:5.

Сет мог закончиться в пользу американской теннисистки ещё в десятом гейме, в котором Александрова при счёте 4:5 на своей подаче отыграла два сетбола, счёт «40:40» в этом гейме был зафиксирован восемь раз.

В третьем круге победитель этого матча встретится с бывшей первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, занимающей сейчас 26-е место в рейтинге WTA и получившей на турнире в Чарльстоне 12-й посев.