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Тэйлор Таунсенд — Екатерина Александрова 7:5, 6:2, кто победил, результат матча 1/16 финала в Чарльстоне 4 апреля

Екатерина Александрова уступила Таунсенд во втором круге турнира WTA-500 в Чарльстоне
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15-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в американском Чарльстоне, где была посеяна под шестым номером. В стартовом для себя матче второго круга Александрова проиграла в двух сетах 68-й в мировой классификации Тэйлор Таунсенд из США — 5:7, 2:6.

Чарльстон. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 04:25 МСК
Тэйлор Таунсенд
68
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Екатерина Александрова
15
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Александрова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала свой единственный брейк-пойнт. На счету американской теннисистки семь эйсов без двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из семи.

В третьем круге Таунсенд сыграет с бывшей первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, занимающей сейчас 26-е место в рейтинге WTA и получившей на турнире в Чарльстоне 12-й посев.

Расписание турнира WTA-500 в Чарльстоне
Турнирная сетка турнира WTA-500 в Чарльстоне
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