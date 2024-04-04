Екатерина Александрова уступила Таунсенд во втором круге турнира WTA-500 в Чарльстоне

15-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в американском Чарльстоне, где была посеяна под шестым номером. В стартовом для себя матче второго круга Александрова проиграла в двух сетах 68-й в мировой классификации Тэйлор Таунсенд из США — 5:7, 2:6.
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Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Александрова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала свой единственный брейк-пойнт. На счету американской теннисистки семь эйсов без двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из семи.
В третьем круге Таунсенд сыграет с бывшей первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, занимающей сейчас 26-е место в рейтинге WTA и получившей на турнире в Чарльстоне 12-й посев.
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