Тарпищев: условия допуска российских теннисистов на ОИ-2024 те же, что и на Игры в Токио

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что условия допуска российских теннисистов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) не изменили по сравнению с теми условиями, на которых россиян допускали на Игры в Токио (Япония) в 2021 году.

«Я не обращаю внимания на то, кто чего хочет добиться громкими высказываниями. Теннисисты всегда были выше драки и делали своё дело. И можно по-всякому рассуждать об отсутствии флага и гимна, но почему сейчас об этом так заговорили, ведь на таких же условиях, какие выдвигаются сейчас, мы выступали в Токио. Они не улучшились и не ухудшились. Я не понимаю вопроса. Свою деятельность мы ведём в рамках того, что давно утверждено. И своими победами мы делаем славу родине», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, ранее было объявлено, что российские и белорусские теннисисты допущены на летние Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Россияне и белорусы выступают на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.