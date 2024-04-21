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Ян-Леннард Штруфф стал победителем турнира категории АТР-250 в Мюнхене

Ян-Леннард Штруфф стал победителем турнира категории АТР-250 в Мюнхене
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28-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф стал чемпионом грунтового турнира категории АТР-250 в Мюнхене (Германия). В финале соревнований спортсмен в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Мюнхен. Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 14:40 МСК
Тейлор Фритц
15
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Ян-Леннард Штруфф
28
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За это время Штруфф выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Фритца восемь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Для 33-летнего Штруффа этот титул стал первым в карьере. Ранее он играл в трёх финалах в одиночном разряде, но ни разу не завоёвывал главный трофей турнира уровня ATP.

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Новости. Теннис
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