Ян-Леннард Штруфф стал победителем турнира категории АТР-250 в Мюнхене
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28-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф стал чемпионом грунтового турнира категории АТР-250 в Мюнхене (Германия). В финале соревнований спортсмен в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.
Мюнхен. Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 14:40 МСК
15
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
0 : 2
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28
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За это время Штруфф выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Фритца восемь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Для 33-летнего Штруффа этот титул стал первым в карьере. Ранее он играл в трёх финалах в одиночном разряде, но ни разу не завоёвывал главный трофей турнира уровня ATP.
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